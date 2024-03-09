İsmail Kartal'dan Mert Müldür kararı! Kaderi belli oldu

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan Mert Müldür, ilk 11'de çok fazla şans bulamamıştı. Milli oyuncu, Bright Osayi-Samuel'in Afrika Uluslar Kupası'na katılmasıyla kendini gösterme fırsatı yakaladı. Verilen şansı oldukça iyi değerlendiren Mert, taraftarı ve teknik ekibi ikilemde bıraktı.

MERT MÜLDÜR DÖNÜYOR!

Bright Osayi-Samuel, Afrika Kupası'ndan dönmesiyle 11'deki yerini tekrar kazandı fakat akıllar performansıyla 11 oyuncusu olduğunu kanıtlayan Mert Müldür'de kaldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union Saint-Gilloise, Osayi Samuel'i sahaya süren teknik direktör İsmail Kartal, kritik bir karar aldı. Edinilen bilgilere göre, ligde Pendikspor karşısına çıkacak olan sarı lacivertliler, rotasyona gidecek. Osayi Samuel yerini Mert Müldür'e bırakacak.

FENERBAHÇE KARNESİ

Bu sezon sarı lacivertlilerle 24 maçta 1.155 dakika süre alan milli sağ bek, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi