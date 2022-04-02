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Spor

İsmail Kartal'dan Mesut Özil ve Ozan Tufan açıklaması: Ailesel bir sorun

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde deplasmanda Kayserispor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kartal, kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan hakkında da konuştu.

2 Nisan 2022 Cumartesi 18:42 - Güncelleme: 2 Nisan 2022 Cumartesi 18:42
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Yukatel Kayserispor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İsmail Kartal, "Sayın başkanımız Ali Koç'un doğum günü. İyi futbol oynayıp, 3 puanlı alıp, ona armağan istiyorduk. Başkanımıza sözümüzü tuttuk. Sağlıklı ve huzurlu ömürler dilerim." sözleriyle konuşmasına başladı.

Mücadeleyi değerlendiren deneyimli teknik adam, "Yükselen formumuz var. Oyunumuz her hafta güçleniyor ve gelişiyor. Oyuncularımız da aynı şekilde. Kayserispor'u çok iyi analiz ettik. Tüm planlarımız işledi. İki takım adına da bahar temposunda bir maç oldu, daha iyi olabilirdi. Hava sıcaklığının artması takımı etkiledi." açıklamasını yaptı.

"ÇOK DAHA İYİ YERLERE GELECEĞİZ"

Fenerbahçe'nin hocası, "Bu takım çok daha iyi yerlere gelecek. Çok karakterli oyuncularımız var. Onlarla çalıştığım için mutluyum. Hepsi gözümün içine bakıyor. Saygı içerisinde devam ediyoruz. Elimizden geleni Fenerbahçem için yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

MESUT ÖZİL VE OZAN TUFAN...

Hafta içerisinde kadro dışı bırakılan oyuncularıyla ilgili gelen soruya İsmail Kartal, "Ozan Tufan ve Mesut Özil ile ilgili medya önünde konuşmam. Yönetim böyle bir karar aldı, bunu medya önünde konuşmak bize yakışmaz. Ailesel bir sorun." cevabını verdi.

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