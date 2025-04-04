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Spor

İsmail Kartal'dan Mourinho açıklaması: Orada sanki bir tahrik var

Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan ve olayların damga vurduğu maçla ilgili konuştu.

Haber Merkezi4 Nisan 2025 Cuma 20:48 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan Mourinho açıklaması: Orada sanki bir tahrik var
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Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan ve olayların damga vurduğu maçla ilgili konuştu.

Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a fiziksel müdahalesini değerlendiren İsmail Kartal, "İzledim, gördüm. Mourinho, dünya çapında bir antrenör, kendini kabul ettirmiş bir antrenör. Gördüğüm kadarıyla, orada sanki bir tahrik var. Yoksa durup dururken Mourinho neden rakip antrenörün burnunu sıksın?" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe için de konuşan İsmail Kartal, "Artı bir kupa maçı ama ligde şansları hala devam ediyor. 3 puanlı sistemde her şey olabilir. Şampiyonluk yolunda onlara başarılar diliyor. Şampiyon olacaklarına gerçekten inanıyorum." sözlerini sarf etti.

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