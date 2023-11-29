İsmail Kartal'dan Nordsjaelland ve sakatlık açıklaması!

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci haftasında yarın Danimarka'nın Nordsjaelland ekibine konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, kazanmak için oynayacaklarını söyledi.

Right to Dream Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, mücadeleyi ve grubu değerlendirerek sözlerine başladı.

Ludogorets karşısında alınan mağlubiyete karşın grupta lider olarak yola devam ettiklerinin altını çizen Kartal, Danimarka'ya kazanmak için geldiklerini vurguladı.

Havanın soğuk olduğunu, sentetik olan saha zemininin de iyi olduğunu dile getiren Kartal, "Yarın işimizi yaparak maçı kazanmayı hedefliyoruz. Rakibimiz iyi bir takım, onların da kendilerine göre planları var. Bu planları tahmin ediyoruz. Biz de yaptığımız analizlerde nasıl bir taktikle oynayacağımızı çalıştık. Yarın da inşallah bunun karşılığını alarak ülkemize dönmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ELİMİZDEKİ EN İYİ 11'LE SAHAYA ÇIKACAĞIZ"



Nordsjaelland karşısında öncelikli hedeflerinin galibiyet olduğunu belirten Kartal, şunları söyledi:

"Ama 3 puan alamıyorsak en kötü 1 puanla ayrılmayı hedefliyoruz. Yarınki oyun planımız kazanmak üzerine. Kazanırsak zaten işi garantiliyoruz. Kazanamazsak da en kötü beraberlikle ayrılmak istiyoruz."

Ferdi Kadıoğlu'nun yaşadığı sakatlık nedeniyle savunmada gerekli durumu planladıklarını ve yarın ellerindeki en iyi 11'le sahada olacaklarını aktaran Kartal, "Yarına kadar vaktimiz var. Bu akşam son antrenmanı yapacağız. Buraya kazanmak için geldik. Elimizdeki en ideal ve en doğru oyuncularla sahaya çıkacağız." açıklamasını yaptı.

Sakatlığı bulunan oyuncuların tedavilerinin sürdüğünü, her oyuncunun durumuna gün gün baktıklarının altını çizen Kartal, oyuncuların geri dönüş süreciyle ilgili bir şey söylemenin erken olacağını vurguladı.

Son olarak hava şartları hakkında konuşan Kartal, şunları kaydetti:

"Hava şartlarının her iki takım oyuncuları için lehte ya da aleyhte olacağını düşünmüyorum. İyi konsantre olan ve taktiksel görevlerini yapan takım başarılı olacaktır. Futbolcu her ortamda sahaya çıkıp işini yapar. Yarın da işini iyi yapan takımın başarılı olacağını düşünüyorum."