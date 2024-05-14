Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Kayseri maçı sonrasında farklı galibiyetten dolayı oyuncularını tek tek kutladı.

Karşılaşmanın ardından öğrencilerine soyunma odasında kısa bir konuşma yapan 62 yaşındaki çalıştırıcı, şu andan itibaren Galatasaray derbisine odaklanmaları gerektiğini söyledi.

'GİDECEĞİZ VE KAZANIP DÖNECEĞİZ'

İsmail Kartal oyuncularına seslenerek, "Hepinize teşekkür ediyorum. Güzel bir galibiyet aldık. Bu galibiyetle iddiamızı sürdürdük. Ancak şu andan itibaren Galatasaray derbisine odaklanacağız. Sezonun en önemli maçı olacak bizim açımızdan... Hem taraftarımıza hem camiamıza hem de yönetimimize borcumuz var. Derbi galibiyetiyle onları sevindirelim, borcumuzu ödeyelim ve şampiyonluk iddiamızı da son maça taşıyalım.' dedi.

Sözlerine devam eden deneyimli teknik adam, 'Gideceğiz ve kazanıp döneceğiz. Herkes şampiyonluğumuz için mucize gerekli diyor. Ancak sizin bir mucizeye ihtiyacınız yok. Bir mucize olduğunuzu hatırlamaya ihtiyacınız var. Çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Bu forma, bu renkler zaten bize bir mucize. Şampiyon olacağımıza inanın. Biz bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.