İsmail Kartal'dan oyuncularına: Kadıköy ruhunu geri getireceğiz!

Süper Lig'de gelen 2.'lik, Türkiye Kupası Şampiyonluğu ve Avrupa Ligi'nde gruptan yenilgisiz çıkıp son 16 turunda Sevilla'ya şanssız bir şekilde elenmek... Fenerbahçe için geride kalan sezon böyle geçti. Ligde şampiyonluk hasretinin 9 yıla çıkması, en büyük hayal kırıklığı oldu. Başakşehir ile oynanan kupa finalinin ardından Jorge Jesus ile yollar ayrıldı, haftalar sonra İsmail Kartal bir kez daha takımın teknik patronluğuna getirildi. Şu ana kadar Ryan Kent ve Edin Dzeko'ya imza attıran Fenerbahçe, 2023-24 sezonu için dün ilk kez sahaya indi. Antrenman öncesi İsmail Kartal ve bir grup futbolcu, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sezon öncesi rutin sağlık kontrollerinden geçirildi.

'BURADAN ÇIKIŞ YOK'

Saatler 18.00'i gösterdiğinde ise yeni sezonun ilk antrenmanı Samandıra'da başladı. İsmail Kartal ve ekibi, 2021-22 sezonunun ikinci yarısında da görev yaptığı için takımın çoğunu tanısa da sonradan gelen futbolculara da kendilerini tanıttı. Tecrübeli teknik adam, geride kalan sezonda iç sahada çok puan kaybedildiğine dikkat çekti. Kartal'ın takımına yönelik ilk sözleri, "Önce Samandıra, ardından Kadıköy ruhunu geri getireceğiz. Rakiplere yeniden 'Burası Kadıköy, buradan çıkış yok' diyeceğiz" oldu. Sezon bittikten sonra Milli göreve giden futbolcular, 5 Temmuz'dan itibaren takıma katılacak.