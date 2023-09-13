Avrupa'da mücadele eden her takımımız gibi Fenerbahçe'yi de milli maç arasından sonra yoğun ve zorlu bir fikstür bekliyor.

Sezona 9'da 9'la başlayan ve pazar günü ligde Antalyaspor ile oynayacak sarı lacivertliler, ardından perşembe günü Konferans Ligi'ndeki ilk grup maçında Nordsjaelland ile karşı karşıya gelecek.

Kanarya, ekim ayındaki milli maç haftasına kadar 21 günde 7 kez sahaya çıkacak. Fenerbahçe bu süreçte sadece 2 kez deplasmana gidecek. İsmail Kartal, yoğun geçecek olan bu dönemde geniş kadroyu en iyi şekilde kullanmaya çalışacak.

"HEDEF KAYIPSIZ İLERLEMEK"

Tecrübeli teknik adam, "Yolumuza maç maç devam edeceğiz. Bizim için en önemli karşılaşma, önümüzdeki ilk sınav olacak. Hem ligde hem de Avrupa'da iddialıyız. Hedeflerimize ulaşabilecek oyuncu kalitesine sahibiz. Şu ana kadar kayıpsız ilerledik. Mümkün olduğunca bu şekilde devam etmeliyiz. Büyük takımlarda maç kazanma alışkanlığı son derece önemli. Milli oyuncularımızın dönmesiyle birlikte Antalyaspor mücadelesinin taktik hazırlıklarına ağırlık verip ligde liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

21 GÜNDE 7 MAÇ



Süper Lig 17 Eylül Antalyaspor

Konferans Ligi 21 Eylül Nordsjaelland

Süper Lig 24 Eylül Alanyaspor (D)

Süper Lig 28 Eylül Başakşehir

Süper Lig 1 Ekim Ç. Rizespor

Konferans Ligi 5 Ekim S. Tirnava (D)