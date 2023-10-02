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Spor

İsmail Kartal'dan Rıdvan Dilmen'e cevap: Fenerbahçe mutlu olsun bize yeter

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sosyal medyadan kendisine bir soru yönelten eski takım arkadaşı Rıdvan Dilmen'e cevap verdi.

2 Ekim 2023 Pazartesi 13:44 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan Rıdvan Dilmen'e cevap: Fenerbahçe mutlu olsun bize yeter
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Fenerbahçe'de yeni sezona 14 maçta 14 galibiyet ile başlayan İsmail Kartal, sosyal medya hesabından Rıdvan Dilmen'e cevap verdi.

Dilmen, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısında aldığı galibiyetin ardından sosyal medya hesabından, "1988-1989 Şampiyon Fenerbahçe Ya İsmail( Arap)! Bu takımı kıskandım ben! Sen Hocam?" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Rıdvan Dilmen, bu paylaşımında İsmail Kartal'ı da etiketledi ve Kartal'la birlikte yer aldığı 1988-1989 sezonundan bir fotoğrafını paylaştı.

İsmail Kartal, Rıdvan Dilmen'in bu paylaşımına, "Bu formayı sevenler kıskançlık nedir bilmezler; Fenerbahçe mutlu olsun bize yeter hocam." şeklinde karşılık verdi.

İsmail Kartal'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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