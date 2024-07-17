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Spor

İsmail Kartal'dan sağlık durumu açıklaması

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'ın bugün kalp krizi geçirdiği yönünde çıkan haber gündemi sardı. Konuyla ilgili açıklama yapan 63 yaşındaki deneyimli teknik adam haberleri yalanladı ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. İşte detaylar...

17 Temmuz 2024 Çarşamba 17:23 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan sağlık durumu açıklaması
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Futbol gündemi bugün çarpıcı bir haberle sarsıldı.

Fenerbahçe ve Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü İsmail Kartal'ın kalp krizi geçirdiği ve stent takıldığı haberleri sosyal medyaya damgasını vurdu.

İSMAİL KARTAL YAPTIĞI AÇIKLAMA İLE İDDİALARI YALANLADI

İsmail Kartal sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile hakkında çıkan haberleri yalanladı.

İşte İsmail Kartal'ın o açıklaması:

"Her sene olduğu gibi bu yılda düzenli sağlık kontrollerim için hastanede çeşitli kontroller yaptırdım. Ancak ortalıkta yayılmış olan kalp krizi geçirdiğim iddiası doğru değildir. Siz çok değerli takipçilerimi, sevdiklerimi vetaraftarlarımı böyle yanlış bir haber ile meşgul etmemek adına bu açıklamayı yapmak ihtiyacı duydum. Şu an sağlığımla ilgili herhangi bir durum yoktur. Tüm arayan soranlara çok teşekkür ederim. Hepinize sevgilerle..." ifadelerini kullandı.

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