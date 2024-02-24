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Spor

İsmail Kartal'dan sakatlık sözleri!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kasımpaşa maçından önce açıklamalarda bulundu.

24 Şubat 2024 Cumartesi 18:19 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan sakatlık sözleri!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal, "Rizespor galibiyetinden sonra moralli bir şekilde haftaya başladık. Güzel antrenmanlar yaptık. Kasımpaşa son haftalarda çıkışta, onlara karşı iyi futbol oynayıp maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

İsmail Kartal, sakatlıklar için gelen sorunun ardından, "Maç öncesi sakatlıklarla ilgili bir değerlendirme yapmak istemiyorum. Becao döndü, bu hafta kadroya aldık. İlerleyen haftalarda antrenmanlardaki performansına göre değerlendirmemizi yapacağız" sözlerini sarf etti.

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