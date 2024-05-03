Fenerbahçe, Süper Lig'in zirve yarışında ezeli rakibi Galatasaray'a karşı dezavantajlı bir durumda olsa da şansını son ana kadar sürdürmeye kararlı. Sarı-Lacivertliler'de gözler tamamen şampiyonluğa çevrilmiş durumda.

İSMAİL KARTAL'DAN ŞAMPİYONLUK KONUŞMASI

Fenerbahçe için Sivasspor beraberliği tüm planları alt üst etmişti. O karşılaşmaya kadar, tüm maçlarını kazanması halinde şampiyon olacak sarı lacivertliler, artık 4 puan gerisinde olduğu Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Her şeye rağmen İsmail Kartal'ın mutlu son konusunda pes etmeye niyeti yok. Tecrübeli teknik adam, oyuncularını da şampiyonluk konusunda motive etmek için toplantı üstüne toplantı yapıyor. Başarılı çalıştırıcının dünkü idmanda da öğrencileriyle konuştuğu öğrenildi.

"SONUNA KADAR SAVAŞALIM"

Kartal'ın, "Bize düşen, sonuna kadar mücadele etmek. Beşiktaş maçını kazandık ve bu artık geride kaldı. Ben size ve şampiyon olacağımıza inanıyorum. Siz de inanın. Maç maç ilerleyip, kazanmaya devam edelim. Eğer kalan 4 maçtan 12 puan almayı başarırsak, şampiyonluk şansımız yüksek olur. Hep beraber formanın hakkını verelim ve sezonun son düdüğüne kadar savaşalım" ifadelerini kullandığı kaydedildi.