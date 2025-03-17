İran'ın Persepolis takımında geçtiğimiz ocak ayında teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal, kısa zamanda neler yaşadıklarını ve yaptıklarını anlattı. Sadece saha içi değil, saha dışında da önemli işlere imza attıklarını söyleyen İsmail Kartal'ın TRT Spor'a yaptığı açıklamalar şöyle:

"POZİTİF FUTBOL OYNATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Seviye olarak Türkiye Ligi'yle aynı seviyede değil ama yakın bir seviyede. Futbol orada biraz daha fiziğe dayalı. Ben gittiğimde de (Asya Şampiyonlar Ligi'nde) fikstür olarak ilk 7 içerisindeki Al Nassr, Al Hilal gibi takımlarla oynadık. 6-7 sakat oyuncumuz vardı. Ligin en yaşlı takımıyız. Kısa bir dönem de olsa pozitif futbol oynatmaya çalışıyoruz takıma. Oyuncular için de birazcık zor oldu ama yavaş yavaş onlar da inanmaya ve güvenmeye başlıyorlar. Oynadıkları oyundan artık keyif almaya başlıyorlar."

"DERBİLERİ 100 BİN KİŞİYE OYNUYORUZ"

"Persepolis çok büyük bir kulüp, 40-45 milyon taraftarı olan bir takım. Her maçımızda 70-80 bin kişiyle, derbilerde 100 bin kişiyle oynuyoruz. Çok tutkulu bir taraftarları var. Bu da beni çok mutlu ediyor. Kısa bir zaman içerisinde de olsa taraftarların ve oradaki medyanın sevgisini kazandım. Çünkü oynattığım futboldan onlar da çok memnun olduklarını belirtiyorlar."

"İKİ AYDA TAHRAN'A BİR KERE İNDİM"

"Şu anda işler yolunda gidiyor ama şampiyon olur muyuz, olamaz mıyız bilmiyorum. Şampiyon olmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İki ay oldu oraya geleli ve iki ayda Tahran'a bir kere inmedim. Ekibimle beraber sürekli çalışıyoruz. Otelden tesislere, tesislerden otele gidiyoruz."

"BAŞKANA TESİSLEŞMENİN ÖNEMİNİ ANLATTIM"

"En büyük sorunlarımızdan bir tanesi tesis. Başkanlar ve yöneticilerle konuştuğumda bu tesislerin yeterli olmadığını, tesisleşme anlamında sahaların zemininin iyi olmadığı için daha iyi, daha güzel ortamda çalışmamız gerektiğini söyledim. Hem takımın oyununun güçlü hale gelebilmesi için hem de oyuncuların bireysel gelişimine katkı verebilmem için bana daha iyi bir ortam sağlamaları gerektiğini anlattım. Onlar da kabul ettiler."

"YENİ TESİSİN ÇİZİMİNİ BANA YAPTIRDILAR"

"Yeni bir yer bulduk, oraya taşındık. Bana 'Sen bir çizim yap, bize ver. Ne istiyorsan aynı şekilde tesisleri yapalım, sen de istediğin gibi çalışırsın hocam' dediler. Ben de ekip arkadaşlarımla çalıştım bir gece. Yani orada mimarlık, mühendislik de yaptık. Çizdik ve verdik kendilerine. Mühendisler geldi ve o doğrultuda bize tesisleri yapmaya çalışıyorlar. Tabi bunlar zaman alıcı şeyler. Persepolis'te daha iyi imkanlarla çalışabilmek ve futbolculara daha iyi ortamlar sunabilmek için saha dışında bu işlerle de uğraşıyorum orada. Gece gündüz çalışıyoruz. Başarılı olmak için oraya gittik. Sağolsunlar bize inanıyorlar, güveniyorlar, destek veriyorlar."

"FUTBOLCULAR BANA TEŞEKKÜR ETTİ"

"Takımın kaptanlarıyla, büyükleriyle konuşuyoruz. Hepsi geldi bana teşekkür ettiler. 'Hocam bizi böyle yere getirdiğin için, bugüne kadar bunu hiçbir burada hoca yapmadı, siz geldiniz bu kısa zamanda bunu yaptınız, başardınız, sana teşekkür ederiz. Bize daha iyi imkanlarda antrenman yaptırmak için uğraşıyorsunuz' dediler. Antrenmanlarımızı çok beğeniyorlar. "Çünkü biz her antrenmanda çok güzel şeyler öğreniyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz. Bundan da çok memnunuz.' diyorlar. Böyle karşılıklı, güzel bir iletişimiz var oyuncularla."

"SÜPER LİGİ HAK EDEN KAZANSIN"

"Süper Ligi takip ediyorum. Ara ara boş zamanlarda izliyorum. Hak eden kazansın."

"SERDAR DURSUN İÇİN GÜZEL BİR KAPI AÇILDI"

"Serdar Dursun'u aradığımda Alanyaspor'da oynamıyordu. Benim inandığım bir oyuncu. Oyun sistemimi ve oyun anlayışımı bildiği için kabul etti. İran'ı anlattım. 'Gel, burada futbol oyna. Sana ihtiyacımız var. Memnun olursun.' dedim. Serdar Dursun sağ olsun beni kırmadı. Şu an taraftarlar da onu çok seviyor. Onun için de güzel bir kapı açıldı. O da burada uzun yıllar çalışıp kariyerine kariyer katar umarım.