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  • İsmail Kartal'dan şaşırtan şampiyonluk yorumu! Fenerbahçelilerden tepki yağdı
Spor

İsmail Kartal'dan şaşırtan şampiyonluk yorumu! Fenerbahçelilerden tepki yağdı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında yaptığı 'Hak eden kazansın' açıklamasına sarı lacivertlilerden tepki yağdı. İşte detaylar...

AKŞAM19 Mart 2025 Çarşamba 09:20 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan şaşırtan şampiyonluk yorumu! Fenerbahçelilerden tepki yağdı
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Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran ve 99 puan toplayarak Galatasaray'ın bir basamak gerisinde kalan İsmail Kartal, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili konuştu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet için "Hak eden kazansın" ifadelerini kullanan Kartal, sarı-lacivertli camiadan büyük tepki aldı.

İran ekiplerinden Persepolis'i çalıştıran deneyimli teknik direktör, TRT Spor'a yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Geldiğimden beri ligin zor ekipleriyle oynadık. Ligin en yaşlı takımıyız. Ancak geldiğimde taraftara güzel futbol ve pozitif futbol oynatacağıma dair söz vermiştim şimdi bunu gerçekleştiriyoruz. Şu an burada tek sorun tesis, çok büyük bir kulüp ancak tesis konusunda sıkıntılarımız var. Yöneticilerimize tesislerin daha iyi olması gerektiğini daha iyi bir ortam olması gerektiğini söyledim bunun üzerine yeni bir yere taşındık. Taraftarımız bizi kısa zaman içinde çok sevdi benimsedi. İki aydır Tahran'a bir kere inmedim. Ekibimle beraber sürekli çalışıyoruz."

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