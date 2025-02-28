Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, penaltı atışındaki oyuncu tercihine açıklık getiren İsmail Kartal şu ifadeleri kullandı:

"Serdar, Fenerbahçe'de de her zaman penaltıları atan oyuncuydu. Antrenmanlarda da genelde kaçırmadan penaltıları kullanıyor. Attığı penaltıda da kaleci öne çıkmasa topu kurtaramazdı.

Ancak ilk penaltıyı kaçırdığından dolayı tedirginlik yaşayabilir diye ikinci penaltıyı aynı oyuncuya attırmadık. Serdar'ı böyle bir riske atmamak ve penaltıyı kendine daha fazla güvenen bir oyuncuya attırmak daha mantıklıydı.

Serdar penaltıyı yine kaçırsaydı, taraftarlar onu kötü adam ilan edecekti. Penaltıları, frikikleri kullanacak kişilerin kararını biz veriyoruz.

Penaltıyı kullanan kişiden ziyade takımın kazanması daha önemli.