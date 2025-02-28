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Spor

İsmail Kartal'dan Serdar Dursun sözleri! ''Kaçırsaydı kötü adam olurdu''

Pers Körfez Pro Ligi'nde İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis, derbi maçında İstiklal ile karşı karşıya geldi. Persepolis, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılırken, Serdar Dursun'un tekrarlanan penaltıyı kullanmasına izin verilmemesi gündem olmuştu. İsmail Kartal da bu durumla ilgili açıkla yaptı.

Haber Merkezi28 Şubat 2025 Cuma 10:15 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan Serdar Dursun sözleri! ''Kaçırsaydı kötü adam olurdu''
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Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, penaltı atışındaki oyuncu tercihine açıklık getiren İsmail Kartal şu ifadeleri kullandı:

"Serdar, Fenerbahçe'de de her zaman penaltıları atan oyuncuydu. Antrenmanlarda da genelde kaçırmadan penaltıları kullanıyor. Attığı penaltıda da kaleci öne çıkmasa topu kurtaramazdı.

Ancak ilk penaltıyı kaçırdığından dolayı tedirginlik yaşayabilir diye ikinci penaltıyı aynı oyuncuya attırmadık. Serdar'ı böyle bir riske atmamak ve penaltıyı kendine daha fazla güvenen bir oyuncuya attırmak daha mantıklıydı.

Serdar penaltıyı yine kaçırsaydı, taraftarlar onu kötü adam ilan edecekti. Penaltıları, frikikleri kullanacak kişilerin kararını biz veriyoruz.

Penaltıyı kullanan kişiden ziyade takımın kazanması daha önemli.

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