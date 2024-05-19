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Spor

İsmail Kartal'dan sürpriz taktik! İşte Galatasaray'ı şaşırtacak o plan

Şampiyonluk için tüm maçlarını kazanması gereken Fenerbahçe bu akşam Galatasaray karşısında zorlu bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, Galatasaray'ı şaşırtacak bir planla sahaya çıkmaya hazırlanıyor. İşte detaylar....

19 Mayıs 2024 Pazar 09:28 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan sürpriz taktik! İşte Galatasaray'ı şaşırtacak o plan
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray'ın bu sezon en çok zorlandığı maçları Sparta Prag ile oynadığı maçlar olarak belirledi. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılılar'a zor anlar yaşatan ve Avrupa Ligi'nden eleyen Çekya temsilcisinin taktiğini derbide uygulamaya koyacak.

Takvim'in haberine göre; İsmail Kartal'ın öğrencileriyle yaptığı toplantılarda Galatasaray'ın Sparta Prag ile oynadığı iki maçı ezberlettiği öğrenildi. Galatasaray, Çekya ekibi ile oynadığı ilk maçta çok zorlanmasına rağmen 3-2 kazanmıştı.

Rövanşta ise Sparta Prag müthiş bir geçiş oyunuyla 4-1 kazandı ve rakibini kupa dışında bıraktı. Kartal'ın bugün oynanacak derbi öncesi oyuncularına savunmadan sabırla çıkmaları gerektiğini söyledi.

Kartal, 90 dakika boyunca oyuncularından paniğe kapılmamalarını isteyerek, sakinlik vurgusu yaptı. Fenerbahçe, derbide önde basarak rakibini hataya zorlayacak. Galatasaray'ı az adamla yakalayıp sonuca gitmeye çalışacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray derbisini kazanarak şampiyonluk şansını son haftaya taşımak istiyor.

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