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Spor

İsmail Kartal'dan takıma 3 gün izin!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal dün akşam alınan derbi zaferinin ardından 3 gün oyuncularına izin verdi.

28 Nisan 2024 Pazar 12:53 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan takıma 3 gün izin!
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Fenerbahçe, Kadıköy'deki derbide Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre; Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü İsmail Kartal, derbi zaferinin ardından takıma 3 gün izin verdi.

Lider Galatasaray ile puan farkı 4 olan Fenerbahçe, ligde bir sonraki maçını 6 Mayıs'ta deplasmanda Konyaspor ile oynayacak.

İSMAİL KARTAL, KADIKÖY'DE DERBİ KAYBETMİYOR

Fenerbahçe'de derbi zaferi sonrası teknik direktör İsmail Kartal'ın istatistiği ise dikkat çekti. Kartal, Beşiktaş ile oynanan maça kadar Fenerbahçe'nin başında Kadıköy'de çıktığı 4 derbide 3 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Kartal, Kadıköy'de kaybetmeme geleneğini sürdürdü ve bu istatistiğini 4 galibiyet ve 1 beraberlik olarak güncelledi.

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