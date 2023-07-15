Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Udinese'den Becao'nun transferini açıkladı. Dominik Livakovic transferi için de konuştu! İsmail Kartal, Neftçi Bakü karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalar burada! İşte detaylar...

"DZEKO'NUN GOL ATMASI ÖNEMLİ"

"Buraya gelmek güzeldi. Kamp dönemi bizim için verimli geçti. Bu kampın devamında 26'ındaki maça ve lige en iyi şekilde hazırlanabileceğimizi düşünüyorum. Bazı oyuncuların dönmesi ve Dzeko'nun güzel bir gol atması olumluydu. Lige en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz."

"BİRKAÇ TANA DAHA ATABİLİRDİK"

"Biz antrenörler, çözüm üretmek için antrenörlük yapıyoruz. Rakip maç boyunca bekleyerek, hızlı hücumla, uzun toplarla pozisyon bulmaya çalıştılar. Edin Dzeko'nun rahatlayabilmesi için bir tane daha oyuncuyu aldık. Orta sahada bir tane genç oyuncu koyarak rakibe baskı kurduk. Gol geldi. Birkaç tane gol daha olabilirdi. Bizim bir sistemimiz var ama şartlar, oyunun gidişatı, duruma göre çift forvet, üç forvetle de oynayacağız.

BECAO TRANSFERİ BİTTİ

Livakovic'in durumu belirsizliğini koruyor. Becao'nun transferi bitti, gerçekleşti. Döndükten sonra tesislerde kalacağız. Kafamızda bazı şeyler var. Bunu raporlaryıp yönetime sunacağız.

"JAYDEN FENA DEĞİL"

Jayden sol bekte fiziksel özellikleri fena bir oyuncu değil. Luan Peres de sol bek oynayabiliyor. Sol stoper de oynayabiliyor. Bugün de onu görmek istedik. Bizim oyunumuzda geriden oyunu kurmak biraz daha yaratıcılığa bağlı. Ferdi sol bekte Jayden ve Peres'ten önde. Hepsi bizim oyuncularımız. Maça ve rakibe göre herkesi değerlendirebiliriz.

10 NUMARA TRANSFERİ

Transfer olabilir. Daha transfer dönemi devam ediyor, olabilir. Ama şu anda bizim orada oyuncularımız var. Yönetimle sürekli konuşuyoruz. Duruma göre, kendi sistemimize göre her şeyi değerlendiriyoruz. Olabilir de, zaman içinde yaşayarak göreceğiz. Sadece 10 numara olarak değil, 2 8 numara ile sistemimiz var. Ama maça göre bir tanesi 10 da numara olabilir. Maça göre, duruma göre değişebilir. Kendi planlarımızı yapıyoruz.