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Spor

İsmail Kartal'dan transfer isteği!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ara transfer dönemi için yönetime rapor sundu. Tecrübeli çalıştırıcının öncelikle orta sahaya takviye istediği belirtildi.

Takvim14 Kasım 2023 Salı 12:22 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan transfer isteği!
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Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda golsüz berabere kalmasına karşın averajla liderlik koltuğunun sahibi olan Fenerbahçe'de teknik patron İsmail Kartal milli ara öncesi yönetime rapor verdi. Rapor hem oyuncu performansı hem de transfer taleplerini içeriyor.

KING VE KENT SATILIRSA 1 KANAT, 1 STOPER

Kartal'ın raporunda Joshua King'in kaliteli bir oyuncu olmasına rağmen çok fazla sakatlandığı ve bu yüzden yeterli katkının alınamadığı, Ryan Kent'in performansının ise beklentilerin altında kaldığı belirtildi.

İsmail Kartal, eğer bu iki oyuncu satılırsa devre arasında takıma bir kanat bir de stoper takviyesinin yapılmasını istedi. Bunun yanında Miha Zajc ve Miguel Crespo'nun da beklentilerin altında olduğu raporda yer aldı.

6-8 NUMARA ŞART

Bu iki oyuncudan birisi devre arasında gönderilebilirse hem İsmail Yüksek'i hem de Fred'i yedekleyebilecek 6-8 oynayabilen kaliteli bir transfer talebi de yine raporda yer aldı.

YÖNETİM HAREKETE GEÇECEK

Fenerbahçe yönetimin raporu incelediği ve ara transfer döneminde gerekli takviyelerin yapılması için en kısa sürede harekete geçeceği de gelen haberler arasında.

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