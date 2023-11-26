Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, VaVacars Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları...

"ÖNEMLİ EKSİKLERLE ÇIKTIK!"

"Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Karagümrük çıkıştaydı. Süper Lig'de en çok milli takıma oyuncu veren takım Fenerbahçe. 13 oyuncu verdik, 3-4 günde bir maç oynuyorlar. Bu kolay değil. Ben sakatlıklara, eksiklere hiçbir zaman sığınmadım. Maalesef, bugün de önemli eksiklerle maça çıktık. Onların yerine oynayan oyuncularım da ellerinden geleni yaptı."

SOYUNMA ODASINDA NE DEDİ?

"Bu maçı kazanmak çok önemliydi. 1-0 geriden geldik, oyuncularım karakter koydu. Devre arası soyunma odasında konuştuk. Sadece işimizi yapmamız gerektiğini ve oyuna ağırlığımızı koymamız gerektiğimi anlattım. Onlar da ikinci yarıya iyi başladı. Maçın başından sonuna kadar da takımı destekleyen taraftarlara teşekkür ederim."

STOPER TRANSFERİ İÇİN CEVAP

"Şu an için oyuncu arayışımız yok. Oyuncularımız yavaş yavaş dönüyor."

"Ancak yine başkan ile konuşuruz. Devre arasında takviyeler olabilir. Şu anda tek önemli şey, dört gün sonra oynayacağımız Konferans Ligi maçı."