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Spor

İsmail Kartal'dan Twente karşısında 4 değişiklik

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turunda karşılaştığı Twente karşılaşmasına, Süper Lig'de son oynadığı Samsunspor maçına göre 4 farklı oyuncu ile çıktı.

IHA24 Ağustos 2023 Perşembe 20:28 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan Twente karşısında 4 değişiklik
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UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Hollanda temsilcisi Twente ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertiler, son oynanan Trendyol Süper Lig 2. hafta maçında Samsunspor 11'inden 4 farklı futbolcuyla sahaya çıktı. Teknik Direktör İsmail Kartal, stoperde Serdar Aziz'in yerine Jayden Oosterwolde'yi tercih ederken, orta sahada Mert Hakan Yandaş'ın yerine Szymanski'ye, hücum hattının sağında da Cengiz Ünder'in yerine Ryan Kent'e görev verdi. Fenerbahçe'de en uçta ise Edin Dzeko'nun yerine Michy Batshuayi yer aldı.

MERT MÜLDÜR İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin Sassuolo'dan transferi Mert Müldür, Twente maçına 11'de başladı. 24 yaşındaki milli futbolcu, yeni takımıyla 2 maçta sonradan oyuna girerken, ilk kez Kadıköy'de taraftarları önünde sahaya çıktı.

FENERBAHÇE, TWENTE MAÇINA ŞU 11 İLE ÇIKTI:

İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Dusan Tadic, Michy Batshuayi

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