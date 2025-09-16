İSTANBUL 27°C / 17°C
Spor

İsmail Kartal'dan yeni adım! Basın toplantısından vazgeçti

Fenerbahçe teknik direktörlüğü için ismi geçen İsmail Kartal, Domeneco Tedesco'nun göreve getirildiği gün, kongrenin ardından basın toplantısı düzenleyeceğini duyurmuştu. Ancak tecrübeli hoca bu kararından vazgeçti.

HABER MERKEZİ16 Eylül 2025 Salı 23:00 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan yeni adım! Basın toplantısından vazgeçti
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, basın toplantısı yapmaktan vazgeçti.

Fenerbahçe teknik direktörlüğü için ismi geçen İsmail Kartal, Domeneco Tedesco'nun göreve getirildiği gün, kongrenin ardından basın toplantısı düzenleyeceğini duyurmuştu.

BASIN TOPLANTISINDAN VAZGEÇTİ

TRT Spor'a konuşan tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'yi çok sevdiğini, bu nedenle açıklamalarının yanlış anlaşılabileceği ve başka yönlere çekilebileceğini düşünerek basın toplantısı fikrinden vazgeçtiğini belirtti.

Başarılı teknik direktör, Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istediğini belirterek sarı lacivertli ekibe başarılar diledi.

İsmail Kartal, Fenerbahçe'de en parlak dönemini 2023-2024 sezonunda yaşadı. Başarılı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 10 maçta 10 galibiyet alarak, Süper Lig tarihinde 'en iyi başlangıç' rekorunun sahibi olmuştu.

Kartal'ın öğrencileri Süper Lig, UEFA Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 57 karşılaşmada 45 galibiyet elde etti. Ligde 99 puan alarak 2.61 puan ortalaması yakalayan tecrübeli çalıştırıcı, kulüp tarihinin en başarılı performansına imza atmıştı.

