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Spor

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal'ın ekibi belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal sözleşmeyi imzaladığı gibi soluğu Samandıra'da aldı. Deneyimli teknik adamın ekibi belli oldu. İşte detaylar...

29 Haziran 2023 Perşembe 13:20 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal'ın ekibi belli oldu
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Fenerbahçe'yle bir yıllık sözleşme imzalayan İsmail Kartal hemen çalışmalara başladı. İsmail Kartal, sözleşmeye imza atar atmaz bürokratik işlemlerin bitmesini beklemeden gelecek sezon için çalışmalara start verdi.

SOLUĞU SAMANDIRA'DA ALDI

62 yaşındaki deneyimli teknik direktör İsmail Kartal sözleşme imzalanır imzalanmaz ekibiyle birlikte Samandıra tesislerine geçti ve geceyi orada geçirdi.

Tüm akşam boyunca takım hakkında analiz çalışmaları yapan İsmail Kartal sabah saatlerinde de oyuncu analizlerini yapmaya başladı.

ALİ KOÇ'TAN TAM DESTEK ALDI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un tam desteğini alan İsmail Kartal takımın eksiklerini en kısa sürede bularak Ali Koç'a aktaracak ve çalışmalara devam edecek.

Transferler konusunda Ali Koç'la ortak çalışacak İsmail Kartal ekibiyle çalışmalara başladı.

YARDIMCILARI BELLİ OLDU!

GÜNDEMDEKİ İKİ İSİM YOK!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcıları belli oldu. Selçuk Şahin ve Egemen Korkmaz, İsmail Kartal'ın ekibinde yer almayacak. İşte o isimler:

Yardımcı Antrenörler: Recep Karatepe, Sercan Terzioğlu

Antrenör: Kemal Kurak

Kaleci Antrenörü: Haluk Kaplan

Performans Analiz: Kerem Güneş

Atletik Performans Antrenörü: Cengiz Sirkan

İsmail Kartal'ın ekibine önümüzdeki günlerde eklemeler yapılmasının da gündemde olduğu öğrenildi.

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