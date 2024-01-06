İsmail Kartal'ın İstanbulspor karşısındaki ilk 11 planı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı-Lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, kritik mücadele öncesinde 7 oyuncusundan yoksun olacak, ancak kafasındaki 11'i netleştirmeye başladı. Öte yandan gözler, Cengiz Ünder'in üzerinde olacak.

İSMAİL KARTAL KARARINI VERDİ

Sarı-Lacivertliler, 2024 yılındaki ilk maçında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Ligdeki bu sınav öncesinde İsmail Kartal'ın en büyük sıkıntısı, eksik sayısının fazla olması.

Orta saha oyuncuları Fred ve Mert Hakan Yandaş ile kariyerinin en iyi sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci, cezaları nedeniyle görev yapamayacak.

Miha Zajc ve Rodrigo Becao ise henüz hazır değil.

Öte yandan Alexander Djiku ile Bright Osayi-Samuel, Afrika Uluslar Kupası için ülkelerinin kampına katıldı.

7 öğrencisinden yoksun olacak İsmail Kartal, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.

GÖZLER CENGİZ'DE

Savunmanın sağında Mert Müldür favori konumda. Samet Akaydin'in ayrılık hazırlığı yapması nedeniyle stoperde Serdar Aziz ile Jayden Oosterwolde'nin görev yapması bekleniyor. Sol bekte Ferdi Kadıoğlu'nun yeri garanti.

En önemli eksiklerin olduğu orta sahanın merkezinde İsmail Yüksek ve Miguel Crespo dışında alternatif yok.

İrfan'ın yokluğunda sağ açıkta ise 15 milyon Euro'luk bonservisine rağmen şu ana kadar bekleneni veremeyen Cengiz Ünder'in oynaması bekleniyor. Milli oyuncu, kendini kanıtlamaya çalışacak.

İlk 11'in değişilmezleri Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko da yarınki karşılaşma için göreve hazır.