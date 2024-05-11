İsmail Kartal'ın planı belli oldu! Çare Mert Hakan Yandaş

Fenerbahçe, sezonun belki de en kritik maçında sağ bek sorunuyla karşı karşıya kaldı.

Osayi'nin Konyaspor deplasmanında sakatlanması ve Mert Müldür'ün kart görüp cezalı duruma düşmesinin ardından teknik direktör İsmail Kartal arayışlarını sürdürüyor.

PLANINI BELİRLEDİ

Tecrübeli çalıştırıcı, hafta başından bu yana iki alternatifi üzerinde duruyor. İsmail Kartal'ın ilk düşüncesi; Ferdi'yi sağ beke çekip, Djiku'ya bu bölgede şans vermekti.

Ancak Ganalı oyuncu, beke geçerse stoperde Becao'nun yanında Çağlar oynayacak ve tandem bozulacak.

MERT HAKAN GEÇEBİLİR

Bunu da pek istemeyen 62 yaşındaki teknik adam, dün Mert Hakan Yandaş'ı da sağ bekte denedi. Tecrübeli çalıştırıcı, bu konudaki son kararını yarınki son idmanın ardından verecek.

İsmail Kartal, İsmail Yüksek'in yokluğunda geçtiğimiz hafta Fred'i bu bölgeye çekmişti. Verim alamadığı için bu kez Rade Krunic'i 6 numaraya koyacak.