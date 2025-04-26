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Spor

İsmail Kartal'ın rotası Fenerbahçe! İki futbolcuyu istiyor

İran'ın köklü takımlarından Persepolis'i çalıştıran deneyimli teknik direktör İsmail Kartal, rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi. Buna göre Kartal, sarı lacivertlilerden iki futbolcuyu transfer etmek istiyor. İşte detaylar...

Haber Merkezi26 Nisan 2025 Cumartesi 10:25 - Güncelleme:
İsmail Kartal'ın rotası Fenerbahçe! İki futbolcuyu istiyor
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Ocak ayı sonunda İran ekibi Persepolis'e imza atan teknik direktör İsmail Kartal, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.

İran basınından Tasnim'de yer alan habere göre, İsmail Kartal yeni sezonda tanıdığı futbolcularla çalışmak istiyor. Deneyimli hocanın bu nedenle rotasını Fenerbahçe'ye çevirdiği belirtildi.

Haberde İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş ile Osayi-Samuel'i listesine aldığı iddia edildi.

Deneyimli çalıştırıcının ayrıca Kongolu forvet Thievy Bifouma'yı da takip ettiği aktarıldı. Persepolis'in başında 13 maça çıkan İsmail Kartal, 1.46'lık puan ortalaması tutturdu.

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