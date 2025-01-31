İsmail Kartal'ın takımı Persepolis, deplasmanda 1 puana razı oldu

İran Pers Körfez Pro Ligi'nde İsmail Kartal'ın yönetimindeki Persepolis, konuk oldukları Khuzestan ile 1-1 berabere kaldı.

Shohadeye Foolad Khoozestan Stadyumu'nda oynanan maçta Persepolis'in golünü dakika 39'da Isa Alekasir kaydetti. Khuzestan'a beraberliği getiren golü ise dakika 78'de Zadeh Attar'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Persepolis puanını 34'e yükseltirken, Khuzestan ise 35 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Persepolis sahasında GOL Gohar'ı konuk edecek. Khuzestan ise Kheybar deplasmanına gidecek.