İsmail Kartal'ın takımı Persepolis derbiyi kazandı

İran Ligi'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis, sahasında Esteghlal ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İsmail Kartal'ın öğrencileri, 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Persepolis'e 3 puanı getiren golleri, 45+4'te Kanani ve 69'da Alipour kaydetti. Deplasman ekibinin tek golü ise 55'te Kooshki'den geldi.
Bu sonuçla birlikte İsmail Kartal'ın öğrencileri, 41 puana yükseldi.
İran Ligi'nde ilk 5 sırada yer alan takımların puan durumu ise şu şekilde;
1- Tabriz: 45
2- Sepahan: 44
3- Persepolis: 41
4- Khuzestan: 38
5- Gohar: 29