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Spor

İsmail Kartal'ın takımı Persepolis derbiyi kazandı

İran Ligi'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis, sahasında Esteghlal ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İsmail Kartal'ın öğrencileri, 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Haber Merkezi27 Şubat 2025 Perşembe 23:59 - Güncelleme:
İsmail Kartal'ın takımı Persepolis derbiyi kazandı
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İran Ligi'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis, sahasında Esteghlal ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İsmail Kartal'ın öğrencileri, 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Persepolis'e 3 puanı getiren golleri, 45+4'te Kanani ve 69'da Alipour kaydetti. Deplasman ekibinin tek golü ise 55'te Kooshki'den geldi.

Bu sonuçla birlikte İsmail Kartal'ın öğrencileri, 41 puana yükseldi.

İran Ligi'nde ilk 5 sırada yer alan takımların puan durumu ise şu şekilde;

1- Tabriz: 45

2- Sepahan: 44

3- Persepolis: 41

4- Khuzestan: 38

5- Gohar: 29

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