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Spor

İsmail Kartal'ın yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'de görev yaptıktan sonra herhangi bir kulüp ile anlaşmayan İsmail Kartal'ın yeni adresi belli oldu. Süper Lig ekiplerinden Sivasspor ile görüşmelere başlayan deneyimli teknik direktör İsmail Kartal'ın durumu yaz transfer döneminde netleşecek. İşte detaylar...

Akşam26 Nisan 2023 Çarşamba 18:17 - Güncelleme:
İsmail Kartal'ın yeni adresi belli oldu
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İsmail Kartal teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra birçok takımdan teklif alan ancak bunları reddeden İsmail Kartal'ın yeni takımı şekilleniyor.

YÖNETİMİN TERCİHİ İSMAİL KARTAL

Samsunspor başta olmak üzere birçok takıma imzası direkten dönen İsmail Kartal, Süper Lig'in bir başka kırmızı-beyazlı ekibinin başına geçmeye hazırlanıyor.

Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'da geleceğinin belirsiz olmasının ardından harekete geçen yönetimin ilk adayı İsmail Kartal oldu.

İSMAİL KARTAL İLE İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Yiğidolarda yönetim, İsmail Kartal ile ilk dirsek temasını kurdu. Görüşmenin olumlu geçtiği iddia edildi. Sivasspor yetkilileri, başarılı hocayla en yakın zamanda bir kez daha bir araya gelecek.

SİVASSPOR'U ŞAMPİYON YAPMIŞTI

İsmail Kartal daha önce de Sivasspor'u çalıştırmış ve takımı 1. Lig'de şampiyon yapıp Süper Lig'e çıkarmıştı. Son dönemde teknik direktör istikrarıyla dikkat çeken Yiğidolar, 61 yaşındaki İsmail Kartal ile uzun soluklu bir sözleşme imzalamak istiyor.

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