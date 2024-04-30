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  • İsmail Kartal'ın zor tercihi! O yıldızın sakatlığı planları altüst etti
Spor

İsmail Kartal'ın zor tercihi! O yıldızın sakatlığı planları altüst etti

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in sakatlığı teknik direktör İsmail Kartal'ı düşündürüyor. İşte sarı-lacivertlilerde milli yıldızın yokluğunda olası kadro senaryoları belli oldu. İşte detaylar...

Fanatik30 Nisan 2024 Salı 09:07 - Güncelleme:
İsmail Kartal'ın zor tercihi! O yıldızın sakatlığı planları altüst etti
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Ligde son haftalara girilirken, Fenerbahçe'nin ideal 11'i şekillenmişti. Ancak İsmail Yüksek'in sezonu kapatması, tüm planları altüst etti.

OLASI KADRO SENARYOLARI

Milli yıldızın 11'deki 3 yerliden biri olması, İsmail Kartal'ın işini daha da zora soktu. İşte son 4 haftada olası kadro senaryoları...

KRUNIC UMUT VERMİYOR

Boşnak orta saha oyuncusu, yaz transfer döneminden beri İsmail Kartal'ın rüyalarını süslüyordu. Yönetim, tecrübeli teknik adamın hayalini ara transfer döneminde gerçekleştirdi. Krunic'in orta sahanın merkezinde Fred ile birlikte oynaması bekleniyordu. Ancak 30 yaşındaki futbolcu görev yaptığı maçlarda bir türlü bekleneni veremedi. Taraftarın tepki göstermeye başladığı Krunic, Beşiktaş maçında İsmail Yüksek sakatlanınca oyuna dahil oldu ama yine takımın en kötülerinden biriydi. İsmail Kartal, öğrencisini kazanmak istiyor ama kritik virajda ona yeniden şans vermesi kolay görünmüyor. Üstelik Krunic'in oynaması halinde Ferdi ve İrfan Can dışında ilk 11'e bir yerli daha girmek zorunda.

MERT HAKAN FAVORİ AMA...

Geçtiğimiz sezon bittiğinde Mert Hakan Yandaş, takımdan ayrılma ihtimali yüksek oyunculardan biriydi. İsmail Kartal sayesinde kaldı ancak sezonun ilk bölümünde sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin çok altında kaldı. 29 yaşındaki futbolcu ara transfer dönemini de takımda kalarak atlatmayı başardı. Ali Koç'un, "O bizim komutanımız" dediği Mert Hakan, Rize maçında asisti, Kasımpaşa ve Pendik karşısında ise golleriyle galibiyetlerde önemli rol oynadı. Deneyimli oyuncu daha sonra bir kez daha sakatlandı. Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek'in yerine 11'in favorisi. Ancak maç temposunun eksik olması ve istikrarsız performansı en büyük dezavantajları.

DJIKU DENENEBİLİR

İsmail Kartal'ın elinde orta sahanın merkezi için kullanabileceği Miha Zajc da var. Ancak Kartal, öğrencisini oynatmak için birçok şans verse de bunları kullanamadı. Zajc son haftalarda kadroya bile giremedi. Geriye bir formül daha kalıyor. Kariyerinde daha önce defansif orta saha olarak oynayan Alexander Djiku... Ganalı oyuncu, Fred'in yeni partneri olabilir. Djiku, İsmail'e göre savuma yönü daha güçlü bir oyuncu ve bir stopere oranla oyun kurma yetenekleri de son derece iyi. 29 yaşındaki futbolcunun orta sahaya geçmesi halinde stoper hattına Çağlar Söyüncü geri dönecek. Böylece ilk 11'deki 3 yerli kuralı da sorun olmaktan çıkacak. Ancak bu formül, İsmail Kartal gibi bir teknik adam için biraz radikal...

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