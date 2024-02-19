İsmail Kartal'ın zorlu ilk 11 tercihi

Fenerbahçe'de geniş kadro, herkes sağlıklı ve oynayabilir durumdayken İsmail Kartal'ı zorlayacak gibi görünüyor. Özellikle oyuncuların form durumdaki değişimler, tecrübeli teknik adamın ilk 11'i belirlerken karar vermesini güçleştiriyor.

Son Rizespor maçında yaşananlar da Kartal'ın işini kolaylaştırmadı. Başarılı teknik adamın vazgeçilmezleri Rade Krunic ve Sebastian Szymanski'deki düşüş Rize'de de devam etti.

OYUNA GİRENLER GÖZ DOLDURDU

Kartal, Alanya karşısında 90 dakika sahada tuttuğu için eleştirildiği iki öğrencisini bu kez devre arasında kenara aldı. Son haftalarda rekabette İrfan Can Kahveci'nin önüne geçen Cengiz Ünder de 45 dakika sahada kalabildi. Öte yandan Mert Hakan Yandaş, ikinci devre oyuna girdi ve bulduğu şansı çok iyi kullandı. Dzeko'ya asist yapan başarılı oyuncu, kaptığı toplar ve takımını rakip yarı alana taşıma konusunda da göz doldurdu.

İRFAN, ZAFERİN MİMARI

İrfan Can Kahveci de sonradan girip 1 gol ve 1 asistle zaferin mimarları arasında yer aldı. Yeni transfer Serdar Dursun'un golünü atması sadece 3 dakika sürdü. Bu sezon stoperde görmeye alıştığımız Oosterwolde, asıl bölgesi sol bekte iyi bir performans sergiledi. Rekabette zaten işler karışmışken, bir de Fred'in sahalara dönme ihtimali, pazar günkü Kasımpaşa mücadelesinde sahaya çıkacak ilk 11 konusunda İsmail Kartal'ın karar vermesini fazlasıyla zorlayacak gibi duruyor.