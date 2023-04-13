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Spor

İsmail Keleş'ten bronz madalya

Peru'da düzenlenen ISSF Havalı-Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda milli sporcumuz İsmail Keleş finalde 248.4 puan alarak bronz madalya kazandı.

AA13 Nisan 2023 Perşembe 20:47 - Güncelleme:
İsmail Keleş'ten bronz madalya
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Milli sporcu İsmail Keleş, Peru'da düzenlenen ISSF Havalı-Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Lima'da bugün başlayan organizasyonda erkekler 10 metre havalı tabanca kategorisinde İsmail Keleş, 587 puanla ilk, Buğra Selimzade ise 581 puanla dördüncü sırada yer alarak final müsabakasına çıkmaya hak kazandı.

Finalde 248.4 puan alan İsmail Keleş, bronz madalyanın sahibi oldu.

Buğra Selimzade ise 138 puanla müsabakayı 8. sırada tamamladı.

Aynı kategoride mücadele eden milli sporcu Yusuf Dikeç, 576 puanla 13. oldu.

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