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Spor

İsmail Köybaşı: Bıraktığımız yerden devam ettik

Süper Lig'in 20. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'da İsmail Köybaşı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

7 Ocak 2022 Cuma 23:08 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 23:08
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Trabzonspor'da İsmail Köybaşı, Yeni Malatyaspor'u yendikleri maçın ardından konuştu.

İsmail Köybaşı yaptığı açıklamada, "Bıraktığımız yerden devam ettik. Bu galibiyet bu yüzden devam niteliğindeydi. İkinci yarıya galibiyet ve güzel oyunla başlamak istiyorduk. Şükürler olsun. Daha fazla gol atabilirdik ama gol yemeden kazandık, bu önemliydi." dedi.

Tecrübeli futbolcu ayrıca, "Trabzonspor ailesinin parçası olduğum için çok mutluyum. Çok güzel bir aileyiz. Bu aile en iyisini hak ediyor." ifadelerini kullandı.

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