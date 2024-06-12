İsmail Mert Fırat: Tek hedefimiz, Ankaragücü'nü tekrar Süper Lig'e çıkartmak

MKE Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat, kulübün 22 Haziran'da gerçekleştirecek olağan seçimli genel kurul toplantısı öncesi Beştepe Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tek isteklerinin Süper Lig'e geri dönmek olduğunu söyleyen Başkan Fırat, şu ifadelere yer verdi: "Bu kulübü ligde tutmak için elimizden geleni yaptık fakat sportif başarıyı ele edemedik. Bunun birçok gerekçesi vardır fakat şu anda bunu düşünmüyoruz. Tek hedefimiz, Ankaragücü'nü tekrar Süper Lig'e çıkartmak için aidiyet duygusu hisseden yöneticilerimizle kolları sıvadık. Yeni teknik direktörümüze de ilettik. Süper Lig'e çıkmaktan başka bir planımız yok" dedi.

"Yönetim kurulumuz haricinde kulübe ekonomik anlamda katkı gelmedi"

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fırat, Ankaragücü'ne dışarından herhangi bir maddi destek olmadığını belirterek, "Kulübümüze hiçbir kurumdan maddi katkı söz konusu olmadı. Yönetim kurulumuz haricinde kulübe ekonomik anlamda katkı gelmedi. Bu noktada elimizden geleni yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Eksiklerimiz ve hatalarımız olabilir ama fedakarlıktan hiçbir zaman kaçmadık, kaçmayacağız. Bu kulübü yarı yolda bırakmayacağız" dedi.

"Mevcut kadromuzda da birçok arkadaşımızla yola devam edeceğiz"

Yeniden başkan seçilmesi halinde mevcut yönetimden birçok isimle yola devam edeceğini aktaran Fırat, "Yönetim kadromuza kendisini Ankaragüçlü hisseden, aidiyet duyan ilave arkadaşlarımız olacak. Mevcut kadromuzda da birçok arkadaşımızla yola devam edeceğiz" diye konuştu.

"Taraftarlımızın çektiği acıyı biz de içimizde hissediyoruz"

Ankaragücü'nü Süper Lig'de kalıcı hale getirmek istediklerini dile getiren Fırat, "Hocamızın devam etmek istediği tüm oyuncuları kulüpte tutacağız. Bu imkanı kendisine sunduk. Eksik bölgelerle ilgili çalışmasını yapacak. Transferlerimiz de olacak. Taraftarlımızın çektiği acıyı biz de içimizde hissediyoruz. Bu kulübün Süper Lig'de kalıcı olması için de yapısal ve finansal anlamda her türlü altyapıyı oluşturarak gidiyoruz. Kalıcı olmanın yolu ekonomik özgürlük. Kulübümüzü bu anlamda da bağımsız hale getirmek için gayret ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Ankaragücü'nün toplam borcu 10 milyon avro"

Kulübün finansal durumu ile ilgili de açıklamalarda bulunan Fırat, "Ankaragücü'nün toplam borcu 10 milyon avro. Geçen yılki bütçemiz ise 30 milyon avro. Kulübün borçlu görünen kalemleri bizler dışında kimse değil. Biz bu kulübü hak etmediği bir yere düşürdük. Bunun da üstesinden gelmek için ekonomik anlamda hiçbir hesap gütmeden bütçeyi açacağız. Ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu. Geride kalan sezondaki başarısızlıkların sorumluluğunu üzerine aldığını belirten Fırat, "Bir başarı hikayesi varsa bütün camianın, başarısızlık ise tamamen benimdir. Bu sorumluluğu ben üstleniyorum. Federasyon ve hakemler tarafından çok fazla haksızlığa uğradık. Zamanı geldiğinde, bunlar ortaya çıktığında herkes daha iyi anlayacak. Yetki ve sorumluluk verdiğimiz insanlardan başarı bekliyoruz. Güvendik, inandık ama sonunda bu başarısızlık olunca biz de güven kırılması yaşadık" dedi.

"Mehmet Büyükekşi'nin ne başarısını gördük ki, ne kadar güzel süreç yönetti ki, ne kadar destek olup yanında duralım"

TFF mevcut başkanı Mehmet Büyükekşi'yi 18 Temmuz'daki seçimde tekrar aday olması durumunda desteklemeyeceklerini söyleyen Fırat, şöyle konuştu: "Net bir şekilde söylüyorum; Mehmet Büyükekşi'nin ne başarısını gördük ki, süreci ne kadar güzel süreç yönetti ki, ne kadar destek olup yanında duralım. Başımıza gelenlerin en büyük nedenlerinden birisi de Ankaragücü'nü düşman ilan etmeleri ve cephe almaları. Burası 113 yıllık bir camia. Kimsenin cephe almaya hakkı olamaz. Seçimle ilgili elimizden geleni yapacağız. O gün de herkese cevabımızı vereceğiz"

"Garry Rodrigues devam edecek"

Hakkında ayrılık iddiaları çıkan Gary Rodrigues ile ilgili konuşan Fırat, "Rodrigues devam edecek. Son yaşananlar kendisini de duygu yüklü bir hale getirdi. Bize ilettiği, takımı bir üst lige çıkartana kadar şartlar ne olursa olsun takımı bırakmayacağız. Rodrigues'in eski teknik direktörü Emre Belözoğlu ile ilgili sosyal medyadaki tepkili paylaşımı hakkında da konuşan Fırat, "Paylaşımına tepki göstermedim. Bunları polemik konusu yapmak istemiyorum. Keşke olmasaydı" diye konuştu.