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Spor

İsmail Yüksek alacağını bağışladı! Bursaspor teşekkür mesajı yayınladı

Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek altyapısından yetiştiği Bursaspor'dan 100 bin TL alacağını yeşil beyazlı kulübe bağışladı. Bu davranışı sonrası Bursaspor, milli futbolcuya sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla teşekkür etti.

10 Haziran 2024 Pazartesi 12:58 - Güncelleme:
İsmail Yüksek alacağını bağışladı! Bursaspor teşekkür mesajı yayınladı
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TFF 3. Lig'e düşen ve maddi anlamda zor günler geçiren Bursaspor'a, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek'ten destek geldi.

Bir dönem yeşil beyazlı takımda forma giyen Yüksek'in, Bursaspor'dan alacağı olan 100 bin TL'yi kulübe bağışladığı belirtildi.

Bursaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen milli futbolcu İsmail Yüksek, 100.000 TL'lik alacağını kulübümüze bağışlamıştır. Kendisine teşekkür eder, Avrupa Şampiyonası'nda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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