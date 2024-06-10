İsmail Yüksek alacağını bağışladı! Bursaspor teşekkür mesajı yayınladı

TFF 3. Lig'e düşen ve maddi anlamda zor günler geçiren Bursaspor'a, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek'ten destek geldi.

Bir dönem yeşil beyazlı takımda forma giyen Yüksek'in, Bursaspor'dan alacağı olan 100 bin TL'yi kulübe bağışladığı belirtildi.

Bursaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen milli futbolcu İsmail Yüksek, 100.000 TL'lik alacağını kulübümüze bağışlamıştır. Kendisine teşekkür eder, Avrupa Şampiyonası'nda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.