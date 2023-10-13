İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ekim 2023 Cuma / 29 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7583
  • EURO
    29,2413
  • ALTIN
    1667.92
  • BIST100
    8259.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

İsmail Yüksek: Anlatılmaz yaşanır!

A Milli Takım'ın orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Hırvatistan karşısındaki galibiyeti değerlendirdi.

13 Ekim 2023 Cuma 00:04 - Güncelleme:
İsmail Yüksek: Anlatılmaz yaşanır!
ABONE OL

A Milli Takım'da İsmail Yüksek, Hırvatistan karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

İsmail Yüksek, "Sesi duyuyorsunuz. Anlatılmaz yaşanır. Biz hafta başından beri inanıyorduk. Teknik ekip bize bunu inandırdı. Teknik ekibimizi kutluyorum. Onlar için de güzel bir galibiyet oldu." dedi.

"Bu gece uyuyamayacağız. Biz neden onları yenmeyelim diye maç öncesi çok konuştuk." diyen başarılı futbolcu, "Kalemize şut atmadılar neredeyse. Mükemmel oynadık ve sahada isteyen ve mücadele eden bir Türkiye vardı. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum." sözlerini sarf etti.

Montella için görüşlerini aktaran İsmail Yüksek, "Hafta başından beri kazanmak için her şeyi yaptı. Bize güven verdi. Yiğidi öldür hakkını yeme. Onların da çok emeği var. Tüm ülkemize armağan olsun" açıklamasında bulundu.

İsmail Yüksek, son olarak Letonya maçı için, "Konya'da pazar günü gelip bizi desteklesinler. Son kıvılcımı orada atalım ve beraber Almanya'ya gidelim." açıklamasında bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.