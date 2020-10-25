İsmail Yüksek attı, Balıkesirspor kazandı

IHA 25 Ekim 2020 Pazar 16:09 - Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 16:32

TFF 1. Lig’in 7. haftasında Ankaraspor, sahasında karşılaştığı Balıkesirspor’a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Yiğit Arslan x, Burak Cansız x, Ferdi Karadoruk x

Ankaraspor: Emre Koyuncu xx, Ali Ülgen xx, Gökhan Akkan xx, Thales xx, Mete Çelik xx, Stanojevic xx (Mbamba dk. 64 x), Halil İbrahim Esen xx (Doğukan Efe dk. 58 x), Barış Zeren xx (Hacı Ömer Doğru dk. 81 ?), Bulbwa xx (Batuhan Altıntaş dk. 58 x), Engin Bekdemir x (Beykan Şimşek dk. 46 x), Umar xxx

Yedekler: Berk Balaban, Mahmut Akan, Fatih Kızılkaya, Levent Gülen

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Balıkesirspor: Vukovic xx, Uğur Aygören xx, Abdulhamit Yıldız xx, Batuhan İşçiler xx, Doğa İşeri xx, Cumali Bişi xxx, Mrsic xx (Abdulkadir Kayalı dk. 75 x), Ezeh x (Celal Emir Dede dk. 34 x), İsmail Yüksek xxx, Oğuz Han Aynaoğlu xx (Berat Aydoğdu dk. 89 x), Otoo xx (Kethevoama dk. 75 x)

Yedekler: Yiğithan Kır, Kağan Kayalı, Serdar Güncü, Bilalli, Sedat Yiğit Kurnaz, Birol Parlak

Teknik Direktör: Mesut Dilsöz

Goller: Cumali Bişi (dk. 19), İsmail Yüksek (dk. 48) (Balıkesirspor), Umar (dk. 25) (Ankaraspor)

Sarı Kartlar: Bulbwa (Ankaraspor) Mrsic, İsmail Yüksek (Balıkesirspor)

İSMET TAŞDEMİR: "İSTEDİKLERİMİZİN HİÇBİRİNİ SAHAYA YANSITAMADIK"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankaraspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Gerek ofansta gerekse defansta çok eksik kaldık. Bunların neticesine rağmen sonradan girdiğimiz çok net 2 pozisyon vardı. Ama değerlendirmedik. Fizik ve mental olarak ligin çok altındayız. Bir an önce toparlayıp düzlüğe çıkmamız gerekiyor. Biraz zor mu? Zor. Zorluğu ise şundan; inanıp güvendiğimiz bildiğimiz oyuncuların bir çoğu düşündüğümüzü yapabilme kapasitesi olan hareketlerinin hemen hemen hiçbirini göremiyoruz. Bunun altında daha farklı şeyler görmeye başladık basit top kayıpları ve hatalar gibi. Dolayısıyla elimizi attığımız yer kuruyor. Bir an önce burayı tedavi etmemiz lazım. Doğruyu bulmamız lazım. Eksiğiz sıkıntılıyız ama buradan da çıkabilecek gücümüz var. İnşallah en kısa sürede bu girdaptan çıkarız" ifadelerini kullandı.

Rakibi ile çarpışıp düşerek bilinci kapanan Doğukan Efe’nin durumu hakkında da bilgi veren Taşdemir , "Çok talihsiz bir şekilde boynunun üzerine düştü. İlk etapta bilincini yitirdi. Şu an hastanede ve bilinci yerine geldi. Son gelen bilgi ise daha iyi olduğu yönünde. Bundan sonraki süreçte doktorlar gerekli kontrolleri yapıp bilgi verecekler" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

MESUT DİLSÖZ: “KAZANMAYA İHTİYACIMIZ VARDI VE KAZANDIK”

TFF 1. Lig’in 7. haftasında Ankaraspor’u 2-1 mağlup eden Balıkesirspor’da Teknik Direktör Mesut Dilsöz, “Kazanmaya ihtiyacımız vardı ve kazandık” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Mesut Dilsöz, “Kazandığımız için oyuncularımı kutluyorum. Mücadele ve kazma istekleri üst düzeydeydi. Öne geçtik ama basit bir top kaybından gol yedik. Pozisyonlarımız da vardı. Futbol içinde olan şeyler bunlar. Kazanmaya ihtiyacımız vardı ve kazandık. Camiamıza 3 puan armağan olsun” diye konuştu.