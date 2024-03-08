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Spor

İsmail Yüksek, bir ilke imza attı!

İsmail Yüksek dün akşam Union Saint-Gilloise karşısında sergilediği inanılmaz performans ile Konferans Ligi karşılaşmalarında bir ilki başardı.

8 Mart 2024 Cuma 12:30 - Güncelleme:
İsmail Yüksek, bir ilke imza attı!
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Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini deplasmanda 3-0 yenerek rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti.

Karşılaşmaya oynadığı futbol ve gösterdiği performansla İsmail Yüksek damga vurdu.

Opta verilerine göre Union Saint-Gilloise maçında beş top kapan, 14 ikili mücadele ve 10 sahipsiz top kazanan İsmail Yüksek, bu sezon bir Konferans Ligi karşılaşmasında bu sayılara ulaşan ilk isim oldu.

Oyunun son bölümünde sedyeyle oyundan çıkan İsmail Yüksek ile ilgili teknik direktör İsmail Kartal, 'İsmail Yüksek'in önemli bir durumu yok.' ifadelerini kullanmıştı.

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