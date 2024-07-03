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Spor

İsmail Yüksek: Bu jenerasyona bu yakışırdı

Milli futbolcu İsmail Yüksek, Avusturya galibiyetinin ardından, 'Bu takımla gurur duyuyorum. Bu jenerasyona bu yakışırdı. Çok mutluyuz.' dedi.

3 Temmuz 2024 Çarşamba 00:41 - Güncelleme:
İsmail Yüksek: Bu jenerasyona bu yakışırdı
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İsmail Yüksek, A Milli Takım'ın Avusturya'yı elediği maçın ardından açıklamalar yaptı.

İsmail Yüksek yaptığı açıklamada, "Açık konuşmak gerekirse maçtan önce herkes favori olarak Avusturya'yı görüyordu. Geçen maçtan sonra onlardan alacağımız bir rövanş vardı demiştim. Maça öyle hazırlandık. Verdiğimiz mücadeleyi herkes gördü. Bu takımla gurur duyuyorum. Bu jenerasyona bu yakışırdı. Çok mutluyuz." dedi.

Başarılı oyuncu ayrıca, "Buraya gelip sakatlanan oyuncularımız vardı. Onlar için de sahaya çıktık. Onların kalbinin burada olduğunu biliyorduk. sahanın içinde verdiğimiz performanstan her şey belliydi zaten. Gerçekçi konuşmak gerekiyor, maç maç gitmemiz lazım. Önümüzde Hollanda maçı var. Zorlu bir ekip ama yenilmeyecek rakip dünyada yok. Kim iyi mücadele ederse turu o geçer." diye konuştu.

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