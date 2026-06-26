İsmail Yüksek: Bu son maçımız, ülkemiz için oynayacağız

A Milli Takım'da İsmail Yüksek, ABD maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu, "Tahmin edilebileceğiniz üzere çok da iyi değiliz mental olarak. Elendiğimiz için çok üzgünüz. Her şeye rağmen bu maça çok iyi şekilde hazırlandık. Ülkemizin yüzünü bir nebze olsun güldürmek istiyoruz bu maçtan puan alarak. Elimizden ne gelirse mücadele etmeye çalışacağız son dakikaya kadar. İnşallah buradan puan alan ekip biz oluruz." dedi.

İsmail Yüksek, "Her futbolcuya nasip olmuyor Dünya Kupası'nda forma giymek. Çok şanslı bir grubuz. Götürebildiğimiz yere kadar götürmek istedik ama yapamadık, ülkemizi üzdük. Elimizden ne geliyorsa vermeye çalıştık sonuna kadar ilk iki maçta, sonucu alamadık. O topu afedersiniz kaleye sokamadık. Bu son maçımız. Onurumuz ve gururumuz için oynayacağız." sözlerini sarf etti.