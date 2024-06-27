İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2024 Perşembe / 21 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,871
  • EURO
    35,2076
  • ALTIN
    2427.07
  • BIST100
    10486.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İsmail Yüksek: Bu takım bunu hak ediyordu
Spor

İsmail Yüksek: Bu takım bunu hak ediyordu

A Milli Takım'da İsmail Yüksek, Çekya galibiyetinden sonra, 'Bu takım en başından beri bunu hak ediyordu. Gruptan çıktığımız için mutluyuz.' sözlerini sarf etti.

27 Haziran 2024 Perşembe 00:43 - Güncelleme:
İsmail Yüksek: Bu takım bunu hak ediyordu
ABONE OL

A Milli Takım'ın orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Çekya karşılaşmasını değerlendirdi.

İsmail Yüksek, "Çok mutluyuz. Saha içindeki sevincimizden de belliydi. En son 2008'de gruptan çıkmıştık. Bu jenerasyon tekrarladı bunu. İlk hedefimiz gruptan çıkmaktı. Çok iyi bir takımız. Hak ettiğimizi yaşıyoruz diye düşünüyorum. Bu takım en başından beri bunu hak ediyordu. Gruptan çıktığımız için mutluyuz. Artık yarından itibaren Avusturya maçına odaklanmalıyız. Artık hedefimiz Avusturya'yı elemek." dedi.

İsmail Yüksek, sözlerine, "Şu anda çok yorgunum. 60 dakika süre aldım. İki aya yakındır 60 dakikaya yakın oynamadım. Zaman zaman ağrım olsa da tolere etmeye çalıştım. Kazandığınız zaman o ağrıları hissetmiyorsunuz." diye devam etti.

Başarılı orta saha oyuncusu ayrıca Avusturya maçı için, "Hedefimiz tabii ki orada da çeyrek finale yükselmek. Çok iyi hazırlanacağız. Takım zaten biliyor. En son maçta kötü bir mağlubiyet almıştık. Bu sefer öyle olacağını düşünmüyorum. Bu sefer daha sağlam geliyoruz. Umarım kazanan biz oluruz." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.