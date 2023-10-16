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Spor

İsmail Yüksek: Bunu söyleselerdi gülerdim

Letonya'yı 4-0 yenerek EURO2024'ü garantileyen Türkiye'de İsmail Yüksek maçın ardından açıklamalarda bulundu.

16 Ekim 2023 Pazartesi 01:44 - Güncelleme:
İsmail Yüksek: Bunu söyleselerdi gülerdim
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Letonya'yı 4-0 yenerek EURO2024'ü garantileyen Türkiye'de İsmail Yüksek maçın ardından demeçler verdi.

İsmail Yüksek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "4 yıl öncesinde bana bu günleri yaşayacağımı söyleseler, gülerdim. Allah'a inandım, çalıştım. Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim. EURO2024 bileti alan kadroda olacağımı söyleseler, aklımdan bile geçirmezdim."

Bu maçın kilidi sabırdı. Sonunda golü bulacağımızı biliyorduk. Çok şükür kazandık. Ülkemize armağan olsun. Ülkemizi biraz sevindirdiysek, ne mutlu bize

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