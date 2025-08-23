İSTANBUL 29°C / 21°C
Spor

İsmail Yüksek: Fenerbahçe'den daha önemli hiçbir şey yok

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek, sahalarında Kocaelispor'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ23 Ağustos 2025 Cumartesi 23:54 - Güncelleme:
ABONE OL

"SEZONA İYİ BAŞLAMAK MUTLULUK VERİCİ"

Takımın performansından memnun olduğunu dile getiren İsmail, "Takım genelinde iyi bir maç oldu. Hepimiz istediğimiz gibi başladık ama şanssız bir gol yedik. İkinci yarıda soyunma odasında konuştuk ve daha iyi bir oyun ortaya koyduk. Benim için de sezona iyi başlamak mutluluk verici." dedi.

"FENERBAHÇE'DEN ÖNEMLİ HİÇBİR ŞEY YOK"

Yaşadığı sakatlıklara da değinen milli futbolcu, "100'den fazla maça çıktım Fenerbahçe'de. Sakatlıklar beni üzüyor ama geri dönmek için daha çok çalışıyorum. Fenerbahçe'den daha önemli hiçbir şey yok. Hep daha fazla çalışacağım ve bu böyle devam edecek." ifadelerini kullandı.

BENFICA MAÇI AÇIKLAMASI

Şampiyonlar Ligi'ne odaklandıklarını belirten İsmail Yüksek, "Bu maçı unutup Benfica maçına bakacağız. Zor bir deplasman olacak ama biz de Fenerbahçeyiz. Onlar da bunun farkında. Bu camia Şampiyonlar Ligi'ni hak ediyor. Bu maç bize daha fazla özgüven kattı." diye konuştu.

"TARAFTARIMIZIN ÖNÜNDE BUNUN FARKINDAYIZ"

Son olarak takımın oyun anlayışına değinen İsmail, "Zaman zaman konsantrasyon kaybı yaşıyoruz. Bu bize yakışmıyor. Daha önde ve daha presli oynamalıyız. Taraftarımızın önünde bunun farkındayız." dedi.

