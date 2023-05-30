İsmail Yüksek: Galatasaray'ı yenmeye gideceğiz

Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Antalyaspor galibiyetinin ardından konuştu.

Galibiyete rağmen şampiyonluğu kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyen İsmail Yüksek, "Neler söylenecek bilmiyorum artık. Şampiyonluğu kaybettimiz için çok üzgünüz. Kolay puan kayıpları, birçok fırsat geldi ama söyleyecek bir şey yok." dedi.

Milli futbolcu ayrıca, "Biz Galatasaray'ı yenmeye gideceğiz. Bizim için her şey kupada başlıyor. Ligi kaybettiğimiz için üzgünüz. Elimize fırsatlar geldi ama bu fırsatları teptik. Kupada önemli bir finalimiz var. Ligi sağlıklı bir şekilde bitirip kupadaki finali kazanmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.