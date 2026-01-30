İSTANBUL 13°C / 7°C
  İsmail Yüksek: Hatalarımızı telafi edeceğiz
Spor

İsmail Yüksek: Hatalarımızı telafi edeceğiz

Fenerbahçe'de FCSB deplasmanında alınan beraberlikle takımının tek golünü kaydeden İsmail Yüksek, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

30 Ocak 2026 Cuma 01:18
İsmail Yüksek: Hatalarımızı telafi edeceğiz
Fenerbahçe, FCSB ile Bükreş'te 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını noktaladı.

Maçın hemen ardından İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail'in sözleri:

"Play-Off'tayız ama oyun yakışmadı. Oyunumuzdan ve mücadelemizden memnun değiliz. Bugün buradaki taraftarın verdiği emeğe layık bir oyun değildi. Turnuvanın en iddialı takımlarından biriyiz, hatalarımızı telafi edeceğiz.

Göztepe maçında ağrım olmuştu, riske etmedik. Kendimi iyi hissediyorum.

Çok iyi iyi bir oyun ve çok daha iyi bir Fenerbahçe izletmemiz lazım."

