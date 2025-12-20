İSTANBUL 14°C / 8°C
  • İsmail Yüksek: Her şeye rağmen ayaktayız
Spor

İsmail Yüksek: Her şeye rağmen ayaktayız

Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan İsmail Yüksek, zorlu bir süreçten geçtiklerini ancak camia olarak ayakta kaldıklarını söyledi.

20 Aralık 2025 Cumartesi 19:18
İsmail Yüksek: Her şeye rağmen ayaktayız
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ikas Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.

Mücadele sonrası sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek, açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEYE RAĞMEN AYAKTAYIZ"

Maç sonu konuşan İsmail, "Kazandığımız için mutluyuz. Son 6 ayda yaşanmayan hiçbir şey kalmadı bu camiada. Her şeye rağmen ayaktayız. Bu taraftar, bu camia kenetlendiği sürece önümüzde kimse duramaz. Bunu herkes biliyor. Bu camiayı mutlu edeceğiz. İnşallah her şey çok güzel olacak." dedi.

Son olarak İsmail Yüksek, "Çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz. İnşallah sezon sonu gülen biz olacağız." sözlerini sarf etti.

