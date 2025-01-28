Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek için sürpriz bir haber gündeme geldi. Sergilediği oyunla futbol severlerin beğenisini kazanan ve sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan genç yıldıza, Almanya'dan talip çıktı.

AVRUPA KULÜPLERİNİN TRANSFER LİSTESİNDE

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ve birçok Avrupa kulübünü peşine takan İsmail Yüksek'e teklifler gelmeye devam ediyor. Sakatlığına rağmen forma şansı bulamasa da potansiyelli bir futbolcu olarak görüldüğü için Portekiz'den Benfica, Fransa'dan Lyon, İspanya'dan Atletico Madrid ve Valencia, genç orta saha ile ilgileniyor.

İSMAİL YÜKSEK'E BAYER LEVERKUSEN KANCASI

Alman basınında yer alan habere göre Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu İsmail Yüksek'i gözüne kestirdi. Bundesliga ekibi, sarı lacivertli takımda transfer piyasasının gözde isimlerinden biri 25 yaşındaki yıldız oyuncuyu kadrosuna katarak orta saha rotasyonunu güçlendirmek ve ileri ki satışlarından kar elde etmek istediği iddia edildi.

KARİYERİ

Futbol hayatına Gölcükspor'da başlayan İsmail Yüksek, kariyerinde Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor formaları giydi. 25 yaşındaki milli futbolcunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.

İSMAİL YÜKSEK'İN SEZON İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 20 maça çıkan İsmail Yüksek, 1.197 dakika süre aldı. Genç futbolcu maçlarda herhangi bir skor katkısı yapamadı.