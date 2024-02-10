Trendyol Süper Lig'in lideri Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Kanarya ara transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna kattı.

Ayrıca sarı lacivertlilerde birçok ayrılık da yaşandı. Yönetim planladığı hamlelerin tümünü yaptı ve eksik noktaları kaliteli futbolcularla doldurdu.

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra Fenerbahçe'de Avrupa takımlarının gözdesi konumunda yer alan yıldız isimle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'e Avrupa kulüplerinin yakın takibinin devam ettiği öğrenildi.

Takvim'in haberine göre; 2 Bundesliga ekibi İsmail Yüksek'i yarın Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Alanyaspor maçında izleyecek. Bu iki Alman ekibinin Bayer Leverkusen ve Leipzig olduğu öğrenildi.

İsmail Yüksek için geçtiğimiz haftalarda bonuslarla birlikte 12 milyon Euro'luk bir teklif gelmiş ancak sarı lacivertli yönetim kapıyı 15 milyon Euro'dan açmış ve Fransız ekibi Lyon ile görüşmeler tıkanmıştı.

SÜREKLİ YÜKSELEN PERFORMANS

Bu sezon çok başarılı bir performans çizen İsmail Yüksek 34 resmi maçta görev yaptı. 2548 dakika sahada kalan milli futbolcu 1 gol atarken 3 de asist yaptı.

A Milli Takım'ın da bankosu haline gelen İsmail Yüksek için başka kulüplerin de devreye girmesi söz konusu.

Fenerbahçe ile 2027 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bunulan İsmail'in transferi konusunda Sarı-Lacivertli yönetimin her türlü kararına uyacağı ifade ediliyor.

12 MAÇTA OYNADI

25 yaşında ve 1.83 boyunda olan İsmail Yüksek'in geçtiğimiz sezon başlayan yükselişi bu sezon zirve yaptı. 12 kez milli takım formasını giyen genç oyuncunun 1 golü bulunuyor.