İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2025 Pazartesi / 11 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,443
  • EURO
    49,3126
  • ALTIN
    5786.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İsmail Yüksek: İlk yarıda topu tutmakta zorlandık
Spor

İsmail Yüksek: İlk yarıda topu tutmakta zorlandık

İsmail Yüksek, derbi sonrası yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin ikinci yarıda oyunu kontrol ettiğini ve son anda gelen golle önemli bir reaksiyon gösterdiğini söyledi.

HABER MERKEZİ1 Aralık 2025 Pazartesi 22:55 - Güncelleme:
İsmail Yüksek: İlk yarıda topu tutmakta zorlandık
ABONE OL

Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, Galatasaray derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

"SON DAKİKADAKİ GOL GÜZEL GÜNLERİN HABERCİSİ"

Derbinin zorluk derecesine dikkat çeken İsmail, "Zor bir maçtı. Liderle oynadık. Kazanmayı isterdik. İlk yarıda bize yakışmayan bir oyun vardı. İkinci yarı gerçek futbolumuzu gösterdik. Galibiyeti de hak ettik. Son dakikadaki gol, çok güzel günlerin habercisi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Taraftarların hazırladığı koreografiye ayrıca teşekkür eden başarılı orta saha, "Taraftarımız çok güzel bir koreografi hazırladı. Tüylerimiz diken diken oldu. Gönül isterdi ki onlara 3 puan hediye edelim ama olmadı." dedi.

"İLK YARIDA TOPU TUTMAKTA ZORLANDIK"

İlk yarıdaki sorunları da açıkça dile getiren İsmail Yüksek, "Bence ilk yarıda topu tutmakta zorlandık. Sürekli uzun vurma seçeneğine gittik. Topu daha çok tutsaydık daha çok pozisyona girebilirdik. İkinci yarı oyunu tamamen aldık ve son dakikada golü attık." dedi.

"MÜKEMMEL BİR MÜCADELE VARDI"

Derbinin genel mücadele kalitesine de değinen milli yıldız "Tebrik ederim takımı mücadeleden ötürü. 90. dakikaya kadar mükemmel mücadele vardı. İki takımı ve hakemi tebrik ederim." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Çöp kamyonu binaya girdi: 3 yaralı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.