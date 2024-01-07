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Spor

İsmail Yüksek: Kaybedecek bir şeyimiz yok

Fenerbahçeli oyuncular İsmail Yüksek ve Mert Müldür, İstanbulspor'a karşı alınan galibiyeti değerlendirdi.

7 Ocak 2024 Pazar 18:55 - Güncelleme:
İsmail Yüksek: Kaybedecek bir şeyimiz yok
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Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, 5-1 kazanılan İstanbulspor karşılaşmasının ardından konuştu.

İsmail Yüksek, "Bu sene bol gollü sezon oluyor bizim için. Yeni yıla böyle bir galibiyetle başlamak mutluluk verici. Takımın coşkusu, iştahı mutlu etti. Taraftarımız da bizi deplasmanda kendi evimizde hissettirdi. Hafta içi erteleme maçı var, Konyaspor'a karşı. Liderliğimiz devam ediyor. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Yolumuza bakıyoruz. Lideriz ve lider devam etmek istiyoruz. Bu sene farklı bir sene bizim için. Çok iştahlıyız. Bu sene şampiyonluğu istiyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Ne olur bilmiyoruz. Hakkımızda hayırlısı... Tüm takımı tebrik ediyorum.' dedi.

İsmail Yüksek ayrıca, 'Fenerbahçe taraftarı her zaman böyle, iyi ve kötü gitse de... İyi kötü fark etmiyor. Bazen saha içinde istenilen sonucu alamıyoruz ama destek hep devam ediyor. Kağıt üstünde deplasmandaydık ama evimizde hissettik. Desteklerini esirgemediler. Umarım bugün onları mutlu etmişizdir." ifadelerini kullandı.

"DAHA FAZLA ATABİLİRDİK"

Öte yandan, Fenerbahçeli futbolcu Mert Müldür, 5-1 kazanılan İstanbulspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Mert Müldür, "20 bin kişi vardı burada. Onlara çok teşekkür ediyoruz. 5 gollü galibiyet mutlu etti. Daha fazla atabilirdik. Son vuruşlarda konsantrasyon eksikliği vardı. İnşallah böyle devam ederiz.' dedi.

Sözlerine devam eden Mert, 'Cengiz'i tebrik ediyorum, çok iyi bir maç çıkardı. Benim sakatlığım vardı, 1 sene oynamadım. 2 tane 90 dakika oynadım. Daha iyi olacağım. Bir sonraki maçta 3 puan almak istiyoruz. Ben de daha iyi oynamaya çalışacağım." şeklinde konuştu.

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