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Spor

İsmail Yüksek: Kerem cesaret gösterdi

A Milli Takım'da İsmail Yüksek, Galler karşılaşması sonrası açıklamada bulundu.

16 Kasım 2024 Cumartesi 23:49 - Güncelleme:
İsmail Yüksek: Kerem cesaret gösterdi
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A Milli Takım'ın orta saha oyuncularından İsmail Yüksek, Galler karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu'nun kaçırdığı penaltıyla ilgili, "Kerem çok büyük bir cesaret gösterdi son dakikalarda topun başına geçerek. Futbolda bunlar var, herkes kaçırabiliyor. Devam etmesi çok daha önemli. Kerem, geçmişte bu takıma önemli galibiyetler aldırmış bir oyuncu, önemli bir oyuncu. Bizim için çok bir sorun olmadı. Bugün olmadı, yarın olacaktır diyelim." dedi.

İsmail Yüksek, açıklamalarına, "Son dakikaya kadar verdiğimiz mücadele takdire şayandı. Şanssızdık, son vuruşlarda eksiğimiz vardı. Bunu gidermemiz gerekiyor. Son maç bizim için çok önemli. İnşallah bu maçtaki eksikliğimizi gidereceğiz ve kazanacağız." diye devam etti.

25 yaşındaki futbolcu son olarak, "Soyunma odasında üzüldük. Böyle bir atmosferde galibiyet veremediğimiz için üzüldük. Ama hepimiz bence bilinçliyiz, her şeyin bizim elimizde olduğunu biliyoruz. Salı gününe daha iyi çıkmamız gerektiğini konuştuk. Bu jenerasyon her şeyin en iyisini hak ediyor. İnşallah bunu göstereceğiz." şeklinde konuştu.

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